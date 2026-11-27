Ο Ναντίρ Ιφί αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Νοεμβρίου στη EuroLeague, καθώς οδήγησε την Παρί σε πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς στη διάρκεια του μήνα. Μάλιστα σημείωσε το νικητήριο καλάθι σε τρεις από αυτούς τους αγώνες (σ.σ. με Φενερμπαχτσέ, Μπαρτσελόνα και Χάποελ Τελ Αβίβ) και το ρεκόρ της γαλλικής ομάδας, από το 3-6, «ανέβηκε» στο 8-6.

Ο 24χρονος γκαρντ είχε σε αυτά τα πέντε παιχνίδια μέσο όρο 19.4 πόντους, 6.0 ασίστ, 3.6 ριμπάουντ και 1.0 κλέψιμο.

Ο Ιφί αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP ενός μήνα στη EuroLeague. Είναι ο έκτος Γάλλος που το καταφέρνει, καθώς έχουν προηγηθεί οι Νάντο Ντε Κολό (τρεις φορές: Ιανουάριος 2025, Φεβρουάριος 2016, Ιανουάριος 2018), Σιλβέν Φρανσίσκο (Οκτώβριος 2025), Τεό Μαλεντόν (Δεκέμβριος 2024), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (Ιανουάριος 2022) και Τομά Ερτέλ (Φεβρουάριος 2017).

Επίσης, ο Ιφί είναι μόλις ο δεύτερος παίκτης της Παρί που αποσπά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τον Τι Τζέι Σορτς το Νοέμβριο του 2024. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ της Βαλένθια ανακηρύχθηκε MVP του Οκτωβρίου.