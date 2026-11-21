Ο Κωνσταντίνος Φελλάς σφύριξε το δεύτερο ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ και τα πήγε αρκετά καλά.

Θυμίζουμε ότι ο Κύπριος διαιτητής ήταν και πέρσι στο ντέρμπι «αιώνιων» και πάλι τον Νοέμβριο και στη 10η αγωνιστική (διαβάστε ΕΔΩ).

Και όπως φαίνεται πάει να χτιστεί… παράδοση, στα αποτελέσματα του μεγάλου παιχνιδιού της Λευκωσίας με τον Κωνσταντίνο Φελλά να είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης!

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος οι «αιώνιο» έφεραν ισοπαλία. Πέρσι είχαν φέρει 2-2, ενώ φέτος έμειναν στο 1-1.