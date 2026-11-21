Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων στο ΓΣΠ, για τη 10η αγωνιστική, με την Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ να μένουν στο ισόπαλο 1-1, σε μια αναμέτρηση που μοιράστηκε σε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Οι πράσινοι μπήκαν πιο αποφασιστικά, άνοιξαν νωρίς το σκορ με τον Ντιονί (5’) από ασίστ του Εβάντρο, όμως είδαν το νικηφόρο σερί των δύο αγώνων τους να σταματά, μένοντας στην ισοπαλία. Στην επανάληψη, οι γαλαζοκίτρινοι ανέβασαν στροφές, πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και βρήκαν την απάντηση με τη χρυσή αλλαγή του Παπαδόπουλου, τον Φίλιπ Τζούρισιτς (66’), ο οποίος με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, επεκτείνοντας το αήττητο σερί του ΑΠΟΕΛ στα επτά παιχνίδια.

Δυνατά και προβάδισμα

Με προβάδισμα της Ομόνοιας (1-0) ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Οι πράσινοι μπήκαν δυνατά στα πρώτα λεπτά, επέβαλαν νωρίς τον ρυθμό τους και βρήκαν δίχτυα μόλις στο 5ο λεπτό. Μετά από εξαιρετική ασίστ του Εβάντρο, ο Ντιονί κατέβασε υποδειγματικά την μπάλα, απέφυγε τον Μπέλετς και πλάσαρε εύστοχα.

Στη συνέχεια, ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η σέντρα - σουτ του Μαντσίνι (15’) κόντραρε στους αμυντικούς και το σουτ του Μαρκίνιος (18’) πέρασε ψηλά άουτ. Στο 20’ ο Ακιντόλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Την περισσότερη ώρα το παιχνίδι ήταν κλειστό και χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ της σκορ με σωστές αλληλοκαλύψεις, μπλοκάροντας τις επιθέσεις των γαλαζοκιτρίνων από τα αριστερά, ενώ στο 40’ πλησίασε σε δεύτερο τέρμα, όταν ο Καρίγιο έκοψε την τελευταία στιγμή την πάσα του Τάνκοβιτς προς τον Ακιντόλα. Στην ουσία, ο ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει καμία καλή ευκαιρία στο πρώτο μέρος και αυτό χάρη στην εξαιρετική στρατηγική του Μπεργκ.

Απάντηση με χρυσή αλλαγή

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, οι δύο ομάδες δημιούργησαν προϋποθέσεις μπροστά από τις δύο εστίες χωρίς να καταγραφεί κάποια μεγάλη φάση, με το τέμπο να παραμένει αργό.

Ωστόσο, ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο μέρος, πατώντας πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Αφού προειδοποίησε με το σουτ του Πεδρόσο (61’) που απέκρουσε η άμυνα της Ομόνοιας, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 66’. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς, με ωραία προσωπική ενέργεια μέσα στην περιοχή και δυνατό σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1). Η Ομόνοια προσπάθησε να αντιδράσει και απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος στο 74’ με σουτ του Μπάλκοβετς που πέρασε μόλις έξω, ενώ δύο λεπτά αργότερα (76’) η παράλληλη μπαλιά του Μοντνόρ πέρασε ανεκμετάλλευτη, ελάχιστα άουτ.

Παρά τις δύο καλές στιγμές των πρασίνων, οι γαλαζοκίτρινοι συνέχισαν να πατούν καλύτερα και στο 83’ η κεφαλιά του Λαΐφη έφυγε άουτ. Μάλιστα, στο 90’ ο ΑΠΟΕΛ απείλησε να γυρίσει το ματς, αλλά ο Φαμπιάνο απέκρουσε σωτήρια το σουτ του Γεωργίου. Έτσι το 1-1 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ξεκίνησε το παιχνίδι:

Τέλος της αναμέτρησης (1-1)

90' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ με τον Γεωργίου, να κάνει το σουτ και τον Φαμπιάνο να σώζει.

83' Κεφαλιά από τον Λαΐφη, η μπάλα έξω.

-Παρά τις δύο καλές στιγμές της Ομόνοιας, σε σχέση με το πρώτο μέρος, ο ΑΠΟΕΛ πατάει καλύτερα και βγαίνει με αξιώσεις στην επίθεση.

76' Πολύ καλή φάση για την Ομόνοια, με τον Μοντνόρ να κάνει την παράλληλη μπαλια΄και η μπάλα να περνάει μόλις έξω. Ανέβηκε η Ομόνοια.

74' Σουτ του Μπάλκοβετς, η μπάλα μόλις έξω. Για πρώτη φορά απειλεί η Ομόνοια στο δεύτερο ημίχρονο.

-Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, οι γαλαζοκίτρινοι πατούν πιο εύκολα περιοχή σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Σε γενικές γραμμές πατάει καλύτερα από την Ομόνοια.

66' ΓΚΟΛ (1-1) με τη χρυσή αλλαγή του Παπαδόπουλου, τον Τζούρισιτς! Μετά από προσωπική ενέργεια μέσα στη περιοχή, ο Τζούρισιτς, με δυνατό σουτ ισοφαρίζει!

61' Σουτ από τον Πεδρόσο, αποκρούει η άμυνα της Ομόνοιας.

-Αργό το τέμπο της αναμέτρησης.

-Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες δημιούργησαν προϋποθέσεις μπροστά από τις δύο εστίες, αλλά χωρίς τη μεγάλη φάση.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

-Παρότι η Ομόνοια βρίσκεται μπροστά στο σκορ καμία ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει κυριαρχικό παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι κλειστό την περισσότερη ώρα. Ωστόσο, κάνει άψογη διαχείριση η ομάδα του Μπεργκ.

-40' Ο Καρίγιο κόβει τελευταία στιγμή πάσα του Τάνκοβιτς στον Ακιντόλα, που ήταν έτοιμος να «πυροβολήσει». Η Ομόνοια πλησίασε σε δεύτερο γκολ.

-Οι αλληλοκαλύψεις των πρασίνων δεν αφήνουν τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ να γίνουν επικίνδυνοι. Κυρίως από αριστερά προσπαθούν οι γαλαζοκίτρινοι να επιτεθούν.

-Αργό παιχνίδι, χωρίς ταχύτητα και φάσεις.

-Από τη στιγμή που σημείωσε το γκολ η Ομόνοια, δεν είχαμε άλλη φάση πλην του ακυρωθέν γκολ των πρασίνων.

-Ο ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, αλλά αδυνατεί να οργανωθεί και να βγει με αξιώσεις στην επίθεση.

20' Σκόραρε ο Ακιντόλα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

18' Σουτ από τον Μαρκίνιος, η μπάλα ψηλά έξω.

15' Σουτ - σέντρα από τον Μαντσίνι, η μπάλα σε αμυντικούς.

-Μπήκε πολύ δυνατά η Ομόνοια, με συνεχείς πάσες και πίεση, έχει πάρει τον έλεγχο. Αυτό μεταφράστηκε σε γκολ από τα πρώτα λεπτά!

5' ΓΚΟΛ Η ΟΜΟΝΟΙΑ με τον Ντιονί! Φοβερή ασίστ από τον Εβάντρο, ο Ντιονί κάνει εξαιρετικό σταμάτημα, προσπερνάει τον Μπέλετς και ανοίγει το σκορ με πλασέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Ντουβέρν, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Τάνκοβιτς (87' Τανάσε), Ακιντόλα, (63' Μοντνόρ), Ντιονί (87' Κακουλλής).

ΑΠΟΕΛ:: Μπέλετς, Σταφυλίδης,, Λαΐφης, Λημνιός, Καρίγιο, Ντάλσιο, Μπακασέτας (86' Πέρες), Μαρκίνιος (77' Βρόντης), Μαντσίνι (86' Γκαρσία), Μπαράκ (62΄ Τζούρισιτς), Πεδρόσο (77' Γεωργίου).

ΣΚΟΡΕΡ: 5' Ντιονί/66' Τζούρισιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάριτς, Μπάλκοβετς/Λαΐφης, Λημνιός

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης