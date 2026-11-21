Μέχρι σήμερα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς είχε περιοριστεί σε δύο ασίστ, χωρίς να έχει καταφέρει να ξεδιπλώσει στον απόλυτο βαθμό την αδιαμφισβήτητη ποιότητα και εμπειρία που κουβαλάει στην καριέρα του.

Στο ντέρμπι αιωνίων, όμως, ήρθε από τον πάγκο στο 62’ και τέσσερα λεπτά αργότερα (66’) άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα, υπογράφοντας την ισοφάριση του ΑΠΟΕΛ με μια ενέργεια υψηλής κλάσης.

Στα 34 του χρόνια, ο Σέρβος απέδειξε στην πράξη τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου: οι παίκτες προσωπικότητας μιλούν εκεί που η μπάλα είναι «βαριά», στα μεγάλα δηλαδή παιχνίδια.