Λόγο για τις δυο καλύτερες ομάδες στην Κύπρο έκανε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος, μετά το ντέρμπι των γαλαζοκιτρίνων με την συμπολίτισσα Ομόνοια.

«Η ομάδα μας δεν άρχισε καλά, μείναμε νωρίς πίσω στο σκορ. Η Ομόνοια ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ήμασταν η καλύτερη ομάδα, δεν κινδυνέψαμε εκτός από μία φάση στα τελευταία λεπτά. Συγχαρητήρια στους παίκτες που ανταποκρίθηκαν στην αλλαγή σχηματισμού, γίναμε πιο επιθετικοί, βγάλαμε περισσότερη ενέργεια, σκοράραμε και θα μπορούσαμε να νικούσαμε με την ευκαιρία του Γεωργίου. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα. Και οι δύο είχαν τα ημίχρονα τους, έπαιξαν καλά και δίκαια είναι οι καλύτερες ομάδες στην Κύπρο. Θέλαμε να νικήσουμε αλλά αυτό που μετράει είναι η συνέχεια. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε στο τέλος της σεζόν».

Για την αλλαγή τακτικής στο δεύτερο ημίχρονο: «Διορθώσαμε τα λάθη που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, όταν η Ομόνοια μας δημιούργησε προβλήματα κυρίως στον άξονα. Με την αλλαγή σχηματισμού φέραμε περισσότερους ποδοσφαιριστές στον κεντρικό χώρο, περιορίσαμε τα προβλήματα και βγάλαμε περισσότερη ενέργεια και πίστη στο γήπεδο».

Τι χρειάζεται για να βελτιωθεί ο ΑΠΟΕΛ: «Σίγουρα είναι να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ. Σήμερα το δεχτήκαμε και πολύ γρήγορα σε μια φάση που δουλέψαμε στην προπόνηση. Έχω πει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο γίνεται πολύ περίπλοκο όταν περιπλέκεται ο αντίπαλος. Και ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός σήμερα. Βεβαίως πρέπει να διορθώσουμε να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ. Στην επίθεση με εξαίρεση το σημερινό Α’ ημίχρονο το επιθετικό μας κομμάτι πάει πολύ καλά. Διορθώσαμε το κομμάτι της μετάβασης αρκετά, πλέον πρέπει ατομικά να μην κάνουμε λάθη και να δεχόμαστε γκολ».

Αν είναι ικανοποιημένος με την μέχρι τώρα συγκομιδή βαθμών: «Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς. Στο ποδόσφαιρο και στην ζωή με το αν δεν γίνεται κάτι».