Απογοητευμένος εμφανίστηκε από το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ.

«Είμαστε λίγο απογοητευμένοι από το ισόπαλο αποτέλεσμα. Θέλαμε να σκοτώσουμε το παιχνίδι για να νικήσουμε», είπε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Ο αντίπαλος δεν μας έκανε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και γενικά δεν είχε πολλές ευκαιρίες το ματς. Κάναμε καλό ξεκίνημα, πετύχαμε ένα υψηλού επιπέδου γκολ με Εβάντρο και Ντιονί. Μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο γκολ για να πάρουμε ένα πιο καλό προβάδισμα. Στην επανάληψη ελέγχαμε τον αγώνα αλλά δεν ήμασταν όσο καλοί θα θέλαμε στο τρανζίσιον για να σκοτώσουμε το παιχνίδι σε 1-2 προϋποθέσεις. Όσο είναι 1-0 όλα μπορούν να συμβούν, ήρθε ένα γκολ από κόντρα από τον επιθετικό του ΑΠΟΕΛ που τελείωσε πολύ ωραία τη φάση. Μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο γκολ όταν προηγηθήκαμε».

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι η Ομόνοια στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο καλή και ότι έκανε γενικά λίγες τελικές, σχολίασε:

«Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι. Έχουν καλύτερη ομάδα φέτος από πέρσι. Έκαναν εννέα μεταγραφές το καλοκαίρι. Όταν είναι 1-0 δεν μπορείς να ρισκάρεις. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε καλύτερα την μπάλα. Ελέγχαμε τον αγώνα. Θα έπρεπε να βρίσκουμε περισσότερο τον Τάνκοβιτς για να φτάνει η μπάλα στους ακραίους για να δημιουργήσουμε προβλήματα. Δεν ήταν εύκολο. Είμαστε μια ομάδα που δεν έχει ένα παιχνίδια ανά εβδομάδα και αυτό έχει την σημασία του».