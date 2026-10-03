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Όλοι δίπλα στην Εθνική μας - Πολύ καλές οι τιμές ενόψει Λετονίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Τη Δευτέρα, στηρίζουμε την Εθνική μας στον αγώνα με τη Λετονία!

Στις 19:00 στο ΓΣΠ η Κύπρος θα κυνηγήσει τη δεύτερη της νίκη στο Nations League και ο κόσμος μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy 

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Οικογενειακό εισιτήριο: 15 ευρώ (2 ενήλικες και μέχρι τρία παιδιά)

Παιδιά μέχρι 14 ετών, δωρέαν (θα πρέπει να προμηθευτούν δωρέαν παιδικό εισιτήριο).

Θα υπάρχουν και ταμεία στο γήπεδο, δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. 

Τη Δευτέρα πάμε ΓΣΠ και στηρίζουμε την Εθνική μας!

Στηρίζουμε την ομάδα που μας Ενώνει! 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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