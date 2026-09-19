Γεμάτο το οπλοστάσιο του Μπεργκ (αποστολή)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (20/09, 19:00) εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Κρασάβα ΕΝΥ για τη 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Χένινγκ Μπεργκ υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, πλην του Άιτινγκ.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Ακιντόλα, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Ντουβέρν, Ντιόνι.