Επική ανατροπή της Βέρντερ, ματσάρα στο Γκλάντμπαχ – Μάιντζ, πρώτη νίκη για το Αμβούργο

Βροχή από γκολ επεφύλασσε το “πιάτο” του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική της Bundesliga, με τη Βέρντερ να φέρνει τούμπα το εις βάρος της 2-0 κόντρα στην Άουγκσμπουργκ και να παίρνει το τρίποντο με 3-2, το Αμβούργο να παίρνει την πρώτη του νίκη εις βάρος της Κολωνίας και τη Μάιντς να φέυγει με το διπλό από την έδρα της Γκλάντμπαχ με το εξωπραγματικό 4-3.

Επική ανατροπή της Βέρντερ απέναντι στην Άουγκσμπουργκ, η οποία επέστρεψε από το εις βάρος της 2-0 και πήρε τελικά τους τρεις βαθμούς με το τελικό 3-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Φελχάουερ μόλις στο 18′, με τον Μπράκελμαν να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδα του στο 58′. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 66′ μς τον Γκρουλ, ο Φούλκρουγκ ισοφάρισε στο 86′, με τον Βάιζερ να ολοκληρώνει στο 90+3′ την απίθανη ανατροπή της ομάδας της Βρέμης.

Το Αμβούργο κατάφερε να πάρει το τρίποντο και να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας, μετά την επικράτηση με 2-1 επί της Κολωνίας. Σκόρερ για τους γηπεδούχους οι Καπάλδο στο 44′ και Πόουλσεν στο 49′, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 90′ με τον Άτσε.

Ματσάρα το Γκλάντμπαχ – Μάιντζ, με τους κόκκινους να παίρνουν το τρίποντο με 4-3 και να ανεβαίνουν στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ 2-2 έληξε και το άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Φρανκφούρτη και Φράιμπουργκ.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Μπάγερν – Ουνιόν 7-0 (18′ Μουσιάλα, 39′ Κέιν πέναλτι, 43′ Ολίσε, 54′ Κέιν, 70′ Σαϊμπάρι, 73′ Ολίσε, 76′ Ολίσε)

Βέρντερ – Άουγκσμπουργκ 3-2 (66′ Γκρουλ, 86′ Φούλκρουγκ,90+3′ Βάιζερ / 18′ Φελχάουερ, 58′ Μπράκελμαν)

Γκλάντμπαχ – Μάιντς 3-4 (11′ Νόιχαους, 59′ Λίντμπεργκ, 90+5′ Μασίνο / 18′ Τιτζ, 45+1 Μπέκερ, 78′ Μάρτελ, 89′ Ντα Κόστα )

Αμβούργο – Κολωνία 2-1 (44′ Καπάλδο, 49′ Πόουλσεν / 90′ Άτσε)

Άιντραχτ – Φράιμπουργκ 2-2 (10′ Εμπνουταλίμπ, 36′ Μπούρκαρντ / 34′ Σέρχαντ, Σουζούκι 48′)

19/9 19:30 Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ

20/9 16:30 Λεβερκούζεν – Λειψία

20/9 18:30 Σάλκε – Έλβερσμπεργκ

20/9 20:30 Πάντερμπορν – Χόφενχαϊμ