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Επική ανατροπή της Βέρντερ, ματσάρα στο Γκλάντμπαχ – Μάιντζ, πρώτη νίκη για το Αμβούργο

ΓΗΠΕΔΟ

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Γκολ και θέαμα στην 4η στροφή της φετινής Bundesliga, με επτά γκολ στο Γκλάντμπαχ – Μάιντζ, πρώτη νίκη του Αμβούργου απέναντι στην Κολωνία και επική ανατροπή της Βέρντερ κόντρα στην Άουγκσμπουργκ.

Βροχή από γκολ επεφύλασσε το “πιάτο” του Σαββάτου για την 4η αγωνιστική της Bundesliga, με τη Βέρντερ να φέρνει τούμπα το εις βάρος της 2-0 κόντρα στην Άουγκσμπουργκ και να παίρνει το τρίποντο με 3-2, το Αμβούργο να παίρνει την πρώτη του νίκη εις βάρος της Κολωνίας και τη Μάιντς να φέυγει με το διπλό από την έδρα της Γκλάντμπαχ με το εξωπραγματικό 4-3.

Επική ανατροπή της Βέρντερ απέναντι στην Άουγκσμπουργκ, η οποία επέστρεψε από το εις βάρος της 2-0 και πήρε τελικά τους τρεις βαθμούς με το τελικό 3-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Φελχάουερ μόλις στο 18′, με τον Μπράκελμαν να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδα του στο 58′. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 66′ μς τον Γκρουλ, ο Φούλκρουγκ ισοφάρισε στο 86′, με τον Βάιζερ να ολοκληρώνει στο 90+3′ την απίθανη ανατροπή της ομάδας της Βρέμης.

Το Αμβούργο κατάφερε να πάρει το τρίποντο και να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας, μετά την επικράτηση με 2-1 επί της Κολωνίας. Σκόρερ για τους γηπεδούχους οι Καπάλδο στο 44′ και Πόουλσεν στο 49′, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 90′ με τον Άτσε.

Ματσάρα το Γκλάντμπαχ – Μάιντζ, με τους κόκκινους να παίρνουν το τρίποντο με 4-3 και να ανεβαίνουν στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ 2-2 έληξε και το άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Φρανκφούρτη και Φράιμπουργκ.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Μπάγερν – Ουνιόν 7-0 (18′ Μουσιάλα, 39′ Κέιν πέναλτι, 43′ Ολίσε, 54′ Κέιν, 70′ Σαϊμπάρι, 73′ Ολίσε, 76′ Ολίσε)

Βέρντερ – Άουγκσμπουργκ 3-2 (66′ Γκρουλ, 86′ Φούλκρουγκ,90+3′ Βάιζερ / 18′ Φελχάουερ, 58′ Μπράκελμαν)

Γκλάντμπαχ – Μάιντς 3-4 (11′ Νόιχαους, 59′ Λίντμπεργκ, 90+5′ Μασίνο / 18′ Τιτζ, 45+1 Μπέκερ, 78′ Μάρτελ, 89′ Ντα Κόστα )

Αμβούργο – Κολωνία 2-1 (44′ Καπάλδο, 49′ Πόουλσεν / 90′ Άτσε)

Άιντραχτ – Φράιμπουργκ 2-2 (10′ Εμπνουταλίμπ, 36′ Μπούρκαρντ / 34′ Σέρχαντ, Σουζούκι 48′)

19/9 19:30 Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ

20/9 16:30 Λεβερκούζεν – Λειψία

20/9 18:30 Σάλκε – Έλβερσμπεργκ

20/9 20:30 Πάντερμπορν – Χόφενχαϊμ

 

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