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Τότε επιστρέφει ο Καφού με... υποσημείωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο μέσος της ΑΕΛ δέχτηκε βαριά τιμωρία

Αρκετό καιρό θα μείνει εκτός ο Καφού καθώς τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού έξι αγωνιστικών. Είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Ήδη έμεινε εκτός από το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με τη Νέα Σαλαμίνα ενώ θα απουσιάσει και από το ντέρμπι της 4ης στροφής με την Πάφο εκτός έδρας.

Ο Καφού, με βάση την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Αυτή σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της ΚΟΠ θα διεξαχθεί στις 27-29/11. 

Με μία υποσημείωση, σε αυτό το διάστημα, δηλαδή στα μέσα Νοεμβρίου, θα προηγηθούν αγώνες κυπέλλου και η ΑΕΛ θα ξεκινήσει από τον πρώτο γύρο. Άρα ίσως τεθεί στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας από την 10η αγωνιστική. 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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