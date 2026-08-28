Και τώρα ψάχνει θαύμα: Πώς μπορεί να προκριθεί η Ελλάδα στο Mundobasket 2027

Σε μεγάλους μπελάδες έχει μπει η Εθνική Ελλάδας. Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027, γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Ουκρανία με 82-76.

Με αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» έμεινε στις τρεις νίκες στον όμιλό της και πλέον τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ουσιαστικά χρειάζεται να κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις για να πάρει το «χρυσό» εισιτήριο.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά στην προκειμένη περίπτωση. Η Ελλάδα για να είναι σίγουρη, πρέπει να κάνει το 5/5 για να προκριθεί στο Κατάρ. Αν γνωρίσει έστω και μία ήττα στα εναπομείναντα ματς, τότε πρέπει να κερδίσει όλα τα υπόλοιπα (τέσσερα) αλλά θα περιμένει και κατάλληλο συνδυασμό αποτελεσμάτων στις άλλες αναμετρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου, η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ισπανία (31/08, 19:00) στο «T-Center».

Η βαθμολογία στον όμιλο της Eλλάδας (9ος Όμιλος)

Ισπανία 5-1 *

Ουκρανία 5-2

Γεωργία 4-3

Μαυροβούνιο 4-3

Πορτογαλία 3-3 *

Ελλάδα 3-4

Το πρόγραμμα της Ελλάδας:

31 Αυγούστου 2026: Ελλάδα - Ισπανία

26 Νοεμβρίου 2026: Ελλάδα - Γεωργία

29 Νοεμβρίου 2026: Ισπανία - Ελλάδα

26 Φεβρουαρίου 2027: Ελλάδα - Ουκρανία

1 Μαρτίου 2027: Γεωργία - Ελλάδα

gazzetta.gr