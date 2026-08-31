Στην Κύπρο ο Τανάσε, τελείωσε με τα ιατρικά και παίρνει σειρά η ανακοίνωση

Στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνοια βρίσκεται ο Φλορίν Τανάσε, Ο 31χρονος επιτελικός χαφ τα βρήκε σε όλα με τους πράσινους, ενώ πέρασε και από τη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων.

Συνεπώς, απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο τριφύλλι. Ο Τανάσε αποχωρεί από τη Στεάουα Βουκουρεστίου στην οποία αγωνιζόταν τα δύο τελευταία χρόνια (2024-25, 2025-26), ενώ φέτος κατέγραψε οχτώ συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ.