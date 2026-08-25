ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα σκαριά η μεγάλη αλλαγή της Euroleague

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα σκαριά η μεγάλη αλλαγή της Euroleague

Η Euroleague μπαίνει σε νέα εποχή, με 11 υποψήφιους να καταθέτουν δεσμευτικές προσφορές σχεδόν €700 εκατ. και συνολικές επενδύσεις άνω των €3,2 δισ. στην επόμενη πενταετία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο επέκτασης της Euroleague, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets (ECA) να ενημερώνεται για την πορεία της διαδικασίας που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον χάρτη της διοργάνωσης από τη σεζόν 2027/28.

Η διαδικασία για την απόκτηση έως και οκτώ νέων μακροχρόνιων franchises, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2026, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις. Από αυτές, 11 υποψηφιότητες προεγκρίθηκαν και πέρασαν στην επόμενη φάση, ενώ τέσσερις ακόμη παραμένουν σε αναμονή.

Οι 11 υποψήφιοι καλούνται πλέον να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ σε franchise fees. Παράλληλα, η συνολική αναμενόμενη επένδυση για την επόμενη πενταετία ξεπερνά τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μία εξέλιξη που αποτυπώνει το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από παραδοσιακές αγορές του ευρωπαϊκού μπάσκετ όσο και από νέα επενδυτικά projects στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Πλέον, η Euroleague θα προχωρήσει σε εκτεταμένο due diligence για τις 11 προεγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να αξιολογήσει διεξοδικά κάθε υποψηφιότητα. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση των ιδιοκτητών στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, όταν και θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τον αριθμό και την ταυτότητα των ομάδων που θα ενταχθούν στο πρώτο στάδιο της επέκτασης.

Σύμφωνα με το πλάνο της διοργάνωσης, η διαδικασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συνολικής αξίας της Euroleague και των συλλόγων της στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027, βάσει της σχετικής εκτίμησης της JB Capital.

Αύξηση εσόδων κατά 15%

Την ίδια ώρα, η Euroleague καταγράφει σημαντική άνοδο και σε εμπορικό επίπεδο. Η διοίκηση παρουσίασε προβλέψεις για αύξηση των εσόδων κατά 15% σε ετήσια βάση, ποσοστό υψηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις νέες εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί, αλλά και στη συνολική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της διοργάνωσης σε επίπεδο εμπορικό, τηλεοπτικό, ψηφιακό και συνεργασιών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του τριετούς Strategic Business Plan, με έμφαση στην τεχνολογία, την ψηφιακή ανάπτυξη μέσω του Euroleague Basketball+, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των γηπέδων μέσω του ArenaCO, που έχει δημιουργηθεί με στόχο να παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία στους συλλόγους.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της Euroleague ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και για τις πρόσφατες επαφές με κορυφαία στελέχη του NBA και της FIBA, με αντικείμενο πιθανές μελλοντικές συνεργασίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως η Euroleague βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της, με το μοντέλο των franchises και την πιθανή είσοδο νέων επενδυτών να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.

SPORT-FM.GR 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μία θέση στα αστέρια η ΑΕΚ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/8)

TV

|

Category image

«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!

Premier League

|

Category image

Στα σκαριά η μεγάλη αλλαγή της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Στα αστέρια του Champions League η Σαμπάχ με... καπετάνιο τον Νταμπράουσκας!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν»

Super League

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Θα σου τις… κόψω τις επαφές»

La Liga

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εξέλιξη με Φαρίντ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Το θέμα είναι να παίξουμε ως ομάδα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στην πάλη - «Χρυσοί» Κουγιουμτσίδης και Κουρουγκλίεφ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η στιγμή που ο Βινίσιους κράζει τον Γκιουλέρ: «Μία πάσα, όλο στον Εμπαπέ δίνεις»

La Liga

|

Category image

«Φουλάρει» για τον Κενάν Κόντρο ο ΟΦΗ!

Super League

|

Category image

Ανόρθωση: Τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε την προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα o Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη