Στα σκαριά η μεγάλη αλλαγή της Euroleague

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο επέκτασης της Euroleague, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets (ECA) να ενημερώνεται για την πορεία της διαδικασίας που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον χάρτη της διοργάνωσης από τη σεζόν 2027/28.

Η διαδικασία για την απόκτηση έως και οκτώ νέων μακροχρόνιων franchises, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2026, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις. Από αυτές, 11 υποψηφιότητες προεγκρίθηκαν και πέρασαν στην επόμενη φάση, ενώ τέσσερις ακόμη παραμένουν σε αναμονή.

Οι 11 υποψήφιοι καλούνται πλέον να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ σε franchise fees. Παράλληλα, η συνολική αναμενόμενη επένδυση για την επόμενη πενταετία ξεπερνά τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μία εξέλιξη που αποτυπώνει το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

Το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από παραδοσιακές αγορές του ευρωπαϊκού μπάσκετ όσο και από νέα επενδυτικά projects στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Πλέον, η Euroleague θα προχωρήσει σε εκτεταμένο due diligence για τις 11 προεγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να αξιολογήσει διεξοδικά κάθε υποψηφιότητα. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση των ιδιοκτητών στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, όταν και θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τον αριθμό και την ταυτότητα των ομάδων που θα ενταχθούν στο πρώτο στάδιο της επέκτασης.

Σύμφωνα με το πλάνο της διοργάνωσης, η διαδικασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της συνολικής αξίας της Euroleague και των συλλόγων της στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027, βάσει της σχετικής εκτίμησης της JB Capital.

Αύξηση εσόδων κατά 15%

Την ίδια ώρα, η Euroleague καταγράφει σημαντική άνοδο και σε εμπορικό επίπεδο. Η διοίκηση παρουσίασε προβλέψεις για αύξηση των εσόδων κατά 15% σε ετήσια βάση, ποσοστό υψηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις νέες εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί, αλλά και στη συνολική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της διοργάνωσης σε επίπεδο εμπορικό, τηλεοπτικό, ψηφιακό και συνεργασιών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του τριετούς Strategic Business Plan, με έμφαση στην τεχνολογία, την ψηφιακή ανάπτυξη μέσω του Euroleague Basketball+, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των γηπέδων μέσω του ArenaCO, που έχει δημιουργηθεί με στόχο να παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία στους συλλόγους.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της Euroleague ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και για τις πρόσφατες επαφές με κορυφαία στελέχη του NBA και της FIBA, με αντικείμενο πιθανές μελλοντικές συνεργασίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, πως η Euroleague βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της, με το μοντέλο των franchises και την πιθανή είσοδο νέων επενδυτών να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.

SPORT-FM.GR