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Επιμένει ο Καντέρ: «Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να μου επιτρέπουν να παίξω στο WNBA»

ΓΗΠΕΔΟ

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Επιμένει ο Καντέρ: «Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να μου επιτρέπουν να παίξω στο WNBA»

Ο Ενές Καντέρ δήλωσε στο Fox News πως θα έπρεπε να του επιτρέπουν να παίξει στο WNBA.

Μπορεί το WNBA να ξεκαθάρισε πως ο Ενές Καντέρ δεν μπορεί να αγωνιστεί στη λίγκα δηλώνοντας συμμετοχή στο ντραφτ, αλλά ο Τούρκος σέντερ επιμένει. Ο ίδιος ξεκινήσει μια καμπάνια διαμαρτυρίας ενάντια στη συμμετοχή τρανς αθλητριών στα γυναικεία σπορ και η κίνησή του αυτή εκλαμβάνεται προφανώς ως προσπάθεια να κερδίσει τις εντυπώσεις.

«Στο άρθρο 13 του καταστατικού του WNBA αναφέρεται πως όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, μπορεί να αγωνιστεί στο WNBA. Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να μου επιτρέψουν να παίξω».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αποβολή του από γήπεδο του WNBA, όπου βρέθηκε χθες. «Στην τρίτη περίοδο, η Σόφι Κάνιγχαμ πήρε ένα σουτ, και σήκωσα το χέρι μου για να γιορτάσω. Η Νατάσα Κλάουντ με είδε και, στην επόμενη κατοχή, φώναξε: “Δεν πρόκειται να κοιμηθεί μαζί σου.” Της είπα: “Δεν προσπαθώ να κοιμηθώ μαζί της. Είμαι εδώ για να προστατεύσω τις γυναίκες και να στηρίξω την φίλη μου.” Εκείνη συνέχισε να φωνάζει και να με βρίζει. Αμέσως μετά, η ασφάλεια ήρθε και με πέταξε έξω. Τους ρώτησα: “Τι έκανα; Εκείνη θα έπρεπε να είναι αυτή που αποβάλλεται από το παιχνίδι».

 

 

 

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