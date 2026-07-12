Το Αργεντινή - Ελβετία είχε ιστορική σημασία...

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έφτασε σε ένα νέο ορόσημο με τον προημιτελικό αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Ελβετίας.

Αυτή η αναμέτρηση, που διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα μετά από μια ακόμη μέτρια εμφάνιση από τους πρωταθλητές κόσμου, σηματοδότησε τον 100ό αγώνα αυτής της διοργάνωσης.

Στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καμία διοργάνωση δεν είχε φθάσει ποτέ σε τόσο μεγάλο αριθμό αγώνων σε ένα μόνο τουρνουά.

Πρόκειται για ένα ισχυρό σύμβολο για μια διοργάνωση με πρωτοφανή μορφή, που χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων και ένα αναγκαστικά πιο γεμάτο πρόγραμμα.

Στο γήπεδο, η Αργεντινή έπρεπε να παλέψει μέχρι την παράταση για να νικήσει την Ελβετία (3-1), αλλά αυτή η πρόκριση επέτρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, με αυτό το συμβολικό ορόσημο να επιτυγχάνεται για πρώτη φορά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ