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Έκλεισε Ρόκα από την Τζιρόνα ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκλεισε Ρόκα από την Τζιρόνα ο Ολυμπιακός

Oλοκλήρωσε τη σεζόν με 33 συμμετοχές, σκοράροντας τρία γκολ.

Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Γιοέλ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή που θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξελίξεις με τον 21χρονο Καταλανό εξτρέμ θα είναι άμεσες, καθώς αποτελεί έναν παίκτη που το «ερυθρόλευκο» τεχνικό επιτελείο γνωρίζει άριστα και το κλαμπ κυνηγούσε εδώ και καιρό.

Ο νεαρός άσος, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη La Liga σε ηλικία μόλις 17 ετών, αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό φτερό της επίθεσης και είναι δεξιοπόδαρος. Παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι ένας παίκτης που διαθέτει την απαραίτητη ποιότητα να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα με την υπόθεση του Ρόκα, οι Πειραιώτες «τρέχουν» θέλουν να ενισχυθούν στη θέση του δεξιού μπακ. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει πλέον τον Ροντινέι αποκλειστικά ως εξτρέμ. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει το όνομα του «εκλεκτού» για τη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο η κινητικότητα είναι έντονη ώστε να καλυφθεί άμεσα το κενό στη δεξιά πλευρά της «ερυθρόλευκης» άμυνας.

Ο Ρόκα, δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Τζιρόνα μέχρι το 2029 και τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 33 ματς, με τρία γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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