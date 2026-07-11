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O Γκάουσταντ δεν... λάθεψε και φιλική νίκη για τον Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

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O Γκάουσταντ δεν... λάθεψε και φιλική νίκη για τον Άρη

Τριήμερο ρεπό και μετά το σκηνικό μεταφέρεται στην Πολωνία.

Με γκολ από τον Γκάουσταντ στο α΄ μέρος (22΄), ο Άρης νίκησε με 1-0 την JDFA Alberts και ολοκλήρωσε το πρώτο κάμπ προετοιμασίας στη Λετονία με νίκη. Ο μέσος της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» πήρε την μπαλιά από τον Εφαγκέ και ήταν ψύχραιμος στο τελείωμα.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των πρασίνων, παρά το στενό σκορ, δημιουργήθηκαν και χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Αρτσιόμ Ράτσκοφ παρέταξε την ομάδα του με τους Ζάντρο, Σανέ, Μάτισικ, Λέλε, Σέζαρ, Παναγιώτου (35’ Γκαλιάτα), Ακάμπα, Ελ Αλάτσι, Γκάουσταντ, Παζέ και Εφαγκέ.

Με εννέα νέα πρόσωπα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη με τον Λευκορώσο προπονητή να ρίχνει στο γήπεδο τους Πισιήα, Δημητρίου, Λουκουμπάρ, Κορέια, Τριμιντή, Κασσιανίδη, Πουρίκκο, Νεοκλέους και Χατζηγιάννη, με τους Γκαλιάτα και Ακάμπα να συνεχίζουν από το πρώτο μέρος, με τον τελευταίο να αντικαθίσταται από τον Θεοδοσίου στο 66.

Εκτός αποστολής για τον συγκεκριμένο αγώνα έμειναν οι Βανά Άλβες, Χαραλάμπους, Γιαγκό, Νίκολιτς και Οφσιάνικοφ. Πλέον, στους ποδοσφαιριστές δόθηκε ρεπό τριών ημερών και την Τετάρτη θα ξεκινήσει το δεύτερο κάμπ προετοιμασίας στην Πολωνία. 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

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