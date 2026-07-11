Επαφές της Μπάγερν Μονάχου με Γιουβέντους για τον Μπρέμερ

Η Γιουβέντους μπορεί να έχει συμβόλαιο με τον Γκλέισον Μπρέμερ μέχρι τον Ιούνιο του 2029, αλλά ο Βραζιλιάνος στόπερ θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Για τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό υπάρχει ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, ενώ το περασμένο καλοκαίρι η Τότεναμ τον διεκδίκησε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τα δικαιώματα του.

Ο 29χρονος διεθνής αμυντικός έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του Τορίνο και σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα ιστοσελίδα «La Gazzetta dello Sport» η Μπάγερν Μονάχου έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του.

Οι Βαυαροί, μάλιστα έχουν κάνει κρούση και στη Γιουβέντους, με τις δύο ομάδες να είναι σε επαφές για την μετακίνηση του Βραζιλιάνου στόπερ στους πρωταθλητές Γερμανίας.

sdna.gr