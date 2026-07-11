Η αισιοδοξία είναι διάχυτη μα απαιτείται υπομονή στον ΑΠΟΕΛ

Όπως ξεκαθαρίστηκε και επισήμως από τον ΑΠΟΕΛ, τελική κατάληξη δεν υπάρχει όσον αφορά την προσπάθεια για εισδοχή του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή στα διοικητικά.

Ωστόσο οι εμπλεκόμενοι έχουν περάσει από ακόμη μία στροφή στην πορεία προς τον σωστό δρόμο. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι έχει δοθεί το πράσινο φως από την ΚΟΠ προκειμένου να προχωρήσει η σύσταση της νέας ποδοσφαιρικής εταιρείας που θα αποτελεί και την πρώτη ενέργεια για να αρχίσει η επένδυση. Όπως λέγεται, η αδειοδότηση θα είναι εφικτό να δοθεί από τον Μάρτιο του 2027.

Πάντως, από τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων τονίζεται ότι χρειάζεται κι άλλη υπομονή, αφού ακόμη δεν υπάρχει κατάληξη στο θέμα.

«Η δέσμευσή μας απέναντι στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Μέχρι τότε, ζητούμε την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και τη συνεχή στήριξη όλων προς τον ΑΠΟΕΛ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας της Λευκωσίας.

Όλοι στον Αρχάγγελο

Στα της προετοιμασίας, στις προπονήσεις έχουν ενσωματωθεί και οι Μαρκίνιος και Μαντσίνι, ενώ από την Κυριακή (12/07) αναμένεται να μπει στις προπονήσεις και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Φαμπρίτσιο Πεντρόσο. Από εκεί και πέρα, εκτός παραμένει ο Ντέγκενεκ, o οποίος πήρε άδεια μετά και τη συμμετοχή του με την Εθνική Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Για ακόμη ένα δεκαήμερο, οι προπονήσεις θα γίνονται στον Αρχάγγελο, ενώ στις 25 Ιουλίου η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία.