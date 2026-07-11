Σοκ στη Νότια Αφρική: Έφυγε από τη ζωή ο μέσος της εθνικής, Τζέιντεν Άνταμς

Είδηση σοκ από τη Νότια Αφρική, καθώς ο Τζέιντεν Άνταμς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 25 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τόσο ολόκληρη τη χώρα αλλά και όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη!

Ο αθλητής των Μαμέλοντι Σαντάουνς είχε ταξιδέψει κανονικά με τη Νότια Αφρική στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα αγωνίστηκε και σε τρία παιχνίδια στο Μουντιάλ, ωστόσο λίγες μέρες μετά την επιστροφή στην πατρίδα του απεβίωσε.

Ακόμη δεν έχει τίποτα παραπάνω γνωστό και είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου του.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

sdna.gr