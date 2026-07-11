Νορβηγός οπαδός αρνήθηκε να κάνει το Viking Row: «Είναι χαζό και ενοχλητικό»

Viral έγινε ένας Νορβηγός οπαδός, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Viking Row κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη.

Ο Εμίλ Λαπέν εντοπίστηκε από τις κάμερες να παραμένει ακίνητος την ώρα που οι υπόλοιποι Νορβηγοί φίλαθλοι συμμετείχαν στον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό. Η εικόνα του ξεχώρισε αμέσως μέσα στην εξέδρα, μετά και τη νίκη της ομάδας του με 3-2.Μιλώντας στο Sky News, ο Νορβηγός οπαδός εξήγησε ότι δεν ήθελε να ακολουθήσει το πλήθος, καθώς θεωρεί τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό ανούσιο και ενοχλητικό.

«Κατ’ αρχάς, το βρίσκω εντελώς χαζό. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν το είδα: ότι ήταν χαζό και ενοχλητικό. Και δεν ήθελα να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λαπέν υποστήριξε ακόμη ότι το Viking Row αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αντιγραφή όσων είχαν παρουσιάσει οι φίλαθλοι της Ισλανδίας στο Euro του 2016.

«Αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό όσα έκανε η Ισλανδία στο Euro του 2016 και τα οποία είναι λάθος. Οι Βίκινγκς διέσχισαν τον Ατλαντικό. Δεν κωπηλατούσαν», πρόσθεσε.

"They can win whatever they want, I will not row."



Norway fan Emil Lappen explains to @BarbaraGSerra why he won't be taking part in the Viking row while watching his team play at the World Cup.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x95bElaxPv — Sky News (@SkyNews) July 9, 2026

sport-fm.gr