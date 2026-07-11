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Ολοκληρώθηκε η κυπριακή παρουσία στο 52ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Νέων

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολοκληρώθηκε η κυπριακή παρουσία στο 52ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Νέων

Η συμμετοχή αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική διεθνή εμπειρία για δύο αθλητές μας.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης στο 52ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Νέων, το οποίο άρχισε την Πέμπτη (7 Ιουλίου) και ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή στο ιστορικό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Μονάχου, με τη συμμετοχή 599 αθλητών και αθλητριών από 45 ευρωπαϊκές χώρες.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν η Γαβριέλλα Λυμπουρή και ο Μάρκους Άνδριου Λαγούτης, συνοδευόμενοι από τον προπονητή της αποστολής Νικόλα Στυλιανού, συμμετέχοντας σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ηλικιακής τους κατηγορίας. 

Η Γαβριέλλα Λυμπουρή αγωνίστηκε στα 50μ. ύπτιο και στα 50μ. ελεύθερο, καταλαμβάνοντας την 60ή θέση με χρόνο 31.16 στο ύπτιο και την 68η θέση με χρόνο 27.78 στο ελεύθερο, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες απέναντι στις κορυφαίες νεαρές κολυμβήτριες της Ευρώπης.

Ο Μάρκους Άνδριου Λαγούτης πραγματοποίησε ιδιαίτερα αξιόλογες εμφανίσεις και στα τρία αγωνίσματα στα οποία συμμετείχε. Ξεχώρισε στα 50μ. ελεύθερο, όπου κατέλαβε την 27η θέση ανάμεσα σε 68 αθλητές με χρόνο 23.17, ενώ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την 33η θέση στα 50μ. πεταλούδα ανάμεσα σε 60 αθλητές με επίδοση 24.91 και την 45η θέση στα 100μ. ελεύθερο, σημειώνοντας χρόνο 51.63 ανάμεσα σε 76 αθλητές.

Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική διεθνή εμπειρία για τους δύο αθλητές μας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν απέναντι στην αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής κολύμβησης στις μικρές ηλικίες, αποκτώντας πολύτιμες αγωνιστικές παραστάσεις για τη συνέχεια της πορείας τους.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει τη Γαβριέλλα Λυμπουρή και τον Μάρκους Άνδριου Λαγούτη για την προσπάθεια, καθώς και τον προπονητή της αποστολής, Νικόλα Στυλιανού. Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους Μεγάλους Χορηγούς της, την ALLWYN και την Arena Ελλάδος, για τη στήριξη και την ενίσχυση της παρουσίας των αθλητών μας στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

 

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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