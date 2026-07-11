ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινεί ο Γκόλντσον με ανάρτηση για την περιπέτεια υγείας του
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στον Απόλλωνα, όμως η ζωή του επιφύλασσε μία δοκιμασία.
Μία σημαντική περιπέτεια υγείας περνάει ο Κόνορ Γκόλντσον. Λίγες μέρες αφού υπέγραψε στον Απόλλωνα, ο Άγγλος αμυντικός αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στην καρδία, το οποίο του παρουσιάστηκε κατά το παρελθόν.
Με ανάρτηση-βίντεο, ο Γκόλντσον αναφέρεται στο πρόβλημα υγείας και συγκινεί με τα λεγόμενά του, δεχόμενος όπως ήταν λογικό, πολλά μηνύματα συμπαράστασης.
Το σημαντικό ανάμεσα σε πολλά είναι πως αν όλα πάνε καλά, η καριέρα του δεν τελειώνει.
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