ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινεί ο Γκόλντσον με ανάρτηση για την περιπέτεια υγείας του

Μία σημαντική περιπέτεια υγείας περνάει ο Κόνορ Γκόλντσον. Λίγες μέρες αφού υπέγραψε στον Απόλλωνα, ο Άγγλος αμυντικός αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στην καρδία, το οποίο του παρουσιάστηκε κατά το παρελθόν.

Με ανάρτηση-βίντεο, ο Γκόλντσον αναφέρεται στο πρόβλημα υγείας και συγκινεί με τα λεγόμενά του, δεχόμενος όπως ήταν λογικό, πολλά μηνύματα συμπαράστασης.

Το σημαντικό ανάμεσα σε πολλά είναι πως αν όλα πάνε καλά, η καριέρα του δεν τελειώνει.