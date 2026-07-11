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Τρία στα τρία με τριάρα ο Απόλλωνας που δείχνει πανέτοιμος

ΓΗΠΕΔΟ

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Τρία στα τρία με τριάρα ο Απόλλωνας που δείχνει πανέτοιμος

Με θετικό πρόσημο επιστρέφει στην Κύπρο για να μπει στην τελική ευθεία ενόψει της ευρωπαϊκής πρόκλησης.

Τρία στα τρία για τον Απόλλωνα στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ολλανδία.

Μετά το 1-0 απέναντι στη Ράλτε (με σκόρερ τον Μαλεκκίδη) και το επίσης 1-0 επί της Ουτρέχτης (με σκόρερ τον Σιήκκη), το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα επικράτησε και 3-0 της Γκο Αχέντ Ινγκλς που πέρσι έπαιξε στην Ευρώπη και δέκα περίπου μέρες πριν το πρώτο ραντεβού για τον 2ο προκριματικό του Conference League, δείχνει να πατά καλά.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Ασουνσάο έβαλε σε θέση οδηγού τον Απόλλωνα που μπήκε πολύ δυνατά και στο 15ο λεπτό διπλασίασε τα γκολ του με τον Τόμας, αφού ξεπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο πλάσαρε εύστοχα. Οι δύο σκόρερ είχαν συμβολή και στο τρίτο γκολ. Ο Ασουνσάο κέρδισε το πέναλτι στο 51΄ και ο Ισπανός επιθετικός δεν λάθεψε για το 0-3.

Ο Ερνάν Λοσάδα παρέταξε την ομάδα του με σχηματισμό 4-3-3, με τους Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Κονομή, Μαλεκκίδη, Μπράουν, Ασουνσάο, Λιούμπιτς, Εσκρίτσε, Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Στο 66ο λεπτό έπαιξε κάτω από τα δοκάρια ο Λεουβενμπεργκ ενώ στο 70΄ εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο οι Ανδρέου, Ροβέρτος, Ντουοντού, Μπαλογιάννης, Σιήκκης και Σπολιαριτς.

Να σημειωθεί πως δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων τις τελευταίες μέρες ο Άλεν Όζμπολτ ενώ τη φιλική νίκη παρακολούθησε από κοντά και ο πρόεδρος Νίκος Κίρζης.

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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