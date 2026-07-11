Πλήγμα στην Ελβετία πριν την Αργεντινή!

Η Ελβετία αντιμετωπίζει τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07, 04:00) την Αργεντινή για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν χρειάστηκε να επικρατήσει των Κολομβιανών στα πέναλτι αφού το 0-0 δεν κατάφερε να αλλάξει καθ΄ όλη την διάρκεια των 120 λεπτών.

Απέναντι στον Μέσι και την παρέα του βέβαια, οι Ελβετοί θα παραταχθούν με μια απουσία, μιας και ο νεαρός Γιόχαν Μανζάμπι δεν θα προλάβει ούτε το παιχνίδι απέναντι στην χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο διεθνής μέσος τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και από το παιχνίδι με την Κολομβία.

Ο 20χρονος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, έχοντας ήδη σημειώσει τρία γκολ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρωτιά της Ελβετίας στον δεύτερο όμιλο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελβετίας, Μουράτ Γιακίν, μίλησε για τον ποδοσφαιριστή της Φράιμπουργκ στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (10/07), λέγοντας: «Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να τον έχουμε ξανά διαθέσιμο, όμως δυστυχώς δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα».

Συνεχίζοντας: «Ο Γιόχαν πονάει πολύ. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και απολάμβανε κάθε στιγμή που βρισκόταν στο γήπεδο». Αξίζει να αναφέρουμε πως ο νεαρός χαφ αναμένεται να αποχωρήσει από το γερμανικό κλαμπ μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, με την Νιουκάστλ να είναι έτοιμη να καταβάλει 60 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της αντικαθιστώντας έτσι τον Σάντρο Τονάλι.

athletiko.gr