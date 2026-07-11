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Με Μέσι οδηγό η Αργεντινή, έτοιμη για... μπαμ η Ελβετία

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Μέσι οδηγό η Αργεντινή, έτοιμη για... μπαμ η Ελβετία

Eίναι ο τρίτος συνεχόμενος νοκ άουτ αγώνας όπου η Αργεντινή είναι το σαφές φαβορί, αλλά μέχρι στιγμής η πρόοδος δεν ήταν ομαλή για τους πρωταθλητές. Τα ξημερώματα της Κυριακής (04:00) απέναντι στην Ελβετία παρουσιάζονται ως το μεγάλο φαβορί για να βρεθούν στα ημιτελικά, όμως έπαιξαν αρκετά με τη φωτιά.

Στριμωγμένοι στην παράταση από το μικρό Πράσινο Ακρωτήριο στους «32», κατάφεραν με κάποιο τρόπο να κάνουν την τελευταία ανατροπή στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον επόμενο γύρο, με αντίπαλο την Αίγυπτο. 

Ο Μέσι θα είναι ξανά ο... μπροστάρης, έχοντας βρει ως τώρα οκτώ φορές δίχτυα. Παρόλα αυτά, απαιτείται και η συμβολή και άλλων, με τους Παρέδες και Φερνάντες να βάζουν το... λιθαράκι τους στο προηγούμενο παιχνίδι.

Υπό τον Μουράτ Γιακίν, η Ελβετία έχει αποδειχθεί ακλόνητη αντίπαλος και έχει τον δικό της σταρ, τον 20χρονο Γιόχαν Μανζάμπι, αν και έχασε τη νίκη τους στα πέναλτι επί της Κολομβίας λόγω τραυματισμού.

Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση των Ελβετών σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1954 και είναι απίθανο να νιώσουν καταβεβλημένοι από μια γερασμένη ομάδα της Αργεντινής.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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