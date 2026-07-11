Τρέλα στο Περού – Εκατοντάδες γονείς δίνουν στα παιδιά τους το όνομα του Χάλαντ!

Το Εθνικό Μητρώο του Περού επιβεβαίωσε επίσημα ότι έχει καταγραφεί ρεκόρ εισροής παιδιών με το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ, λίγο πριν από τον ιστορικό προημιτελικό αγώνα που θα παίξει η Νορβηγία εναντίον της Αγγλίας (12/7, 00:00). Το κρατικό ινστιτούτο δημοσίευσε ακριβή στοιχεία που σόκαραν τόσο το κοινό όσο και τα Μέσα ενημέρωσης, καθώς έως και 468 νεογέννητα στο Περού έλαβαν το επώνυμο του 25χρονου επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, Χάαλαντ, ως επίσημο όνομα. Επιπλέον, άλλα 91 μωρά καταχωρήθηκαν με το πλήρες όνομα Έρλινγκ Χάαλαντ.

Οι υπεύθυνοι του ληξιαρχείου τονίζουν πως το μεγαλύτερο κύμα αιτήσεων ήρθε τις εβδομάδες μετά την έναρξη του Μουντιάλ 2026, ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε πλήρως τη στιγμή που η Νορβηγία κατάφερε να φτάσει στις τελευταίες φάσεις της διοργάνωσης και να εξασφαλίσει την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Ο Χάαλαντ έχει πετύχει επτά γκολ σε μόλις τέσσερα παιχνίδια, με κορυφαία στιγμή μέχρι στιγμής τη συγκλονιστική του εμφάνιση απέναντι στη Βραζιλία, την πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ακριβώς αυτή η επιτυχία αποτέλεσε το έναυσμα για τους γονείς στο Περού. Ο εκπρόσωπος του εθνικού μητρώου, Ιβάν Τόρες, επιβεβαίωσε στην τοπική «Panamericana Television» πως οι κάτοικοι της χώρας έχουν γοητευτεί από τον Νορβηγό σούπερ σταρ.

«Διάφοροι αστέρες του ποδοσφαίρου ανέκαθεν αποτελούσαν τεράστια πηγή έμπνευσης για τους Περουβιανούς όσον αφορά την επιλογή ονομάτων για παιδιά. Με την επιτυχία της Νορβηγίας στο τουρνουά, οι αριθμοί απλώς εκτοξεύτηκαν. Μπορούμε να πούμε αστειευόμενοι, ο Χάαλαντ είναι πλέον και αυτός Περουβιανός». είπε ο Τόρες.

Ο Χάαλαντ, πάντως, δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει εμπνεύσει γονείς στο Περού να δώσουν το όνομά του στα παιδιά τους. Στη χώρα υπάρχουν επίσης νεογέννητα που έχουν πάρει τα ονόματα άλλων μεγάλων αστέρων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ.

The Haaland craze has reached Peru 🇵🇪😅



According to Peruvian authorities, 563 children have been named after Erling Haaland:



• 4 are named Erling Braut Haaland

• 91 are named Erling Haaland

• 468 are named Haaland



Imagine traveling to Peru and someone introduces themselves… pic.twitter.com/zAR5WAVxzB — Mr. Mekker (@MrMekker) July 10, 2026

athletiko.gr