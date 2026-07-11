ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρέλα στο Περού – Εκατοντάδες γονείς δίνουν στα παιδιά τους το όνομα του Χάλαντ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρέλα στο Περού – Εκατοντάδες γονείς δίνουν στα παιδιά τους το όνομα του Χάλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει κατακτήσει τις καρδιές φιλάθλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη και οι εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 δημιούργησα ένα απρόσμενο φαινόμενο στο Περού.

Το Εθνικό Μητρώο του Περού επιβεβαίωσε επίσημα ότι έχει καταγραφεί ρεκόρ εισροής παιδιών με το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ, λίγο πριν από τον ιστορικό προημιτελικό αγώνα που θα παίξει η Νορβηγία εναντίον της Αγγλίας (12/7, 00:00). Το κρατικό ινστιτούτο δημοσίευσε ακριβή στοιχεία που σόκαραν τόσο το κοινό όσο και τα Μέσα ενημέρωσης, καθώς έως και 468 νεογέννητα στο Περού έλαβαν το επώνυμο του 25χρονου επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, Χάαλαντ, ως επίσημο όνομα. Επιπλέον, άλλα 91 μωρά καταχωρήθηκαν με το πλήρες όνομα Έρλινγκ Χάαλαντ.

Οι υπεύθυνοι του ληξιαρχείου τονίζουν πως το μεγαλύτερο κύμα αιτήσεων ήρθε τις εβδομάδες μετά την έναρξη του Μουντιάλ 2026, ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε πλήρως τη στιγμή που η Νορβηγία κατάφερε να φτάσει στις τελευταίες φάσεις της διοργάνωσης και να εξασφαλίσει την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Ο Χάαλαντ έχει πετύχει επτά γκολ σε μόλις τέσσερα παιχνίδια, με κορυφαία στιγμή μέχρι στιγμής τη συγκλονιστική του εμφάνιση απέναντι στη Βραζιλία, την πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ακριβώς αυτή η επιτυχία αποτέλεσε το έναυσμα για τους γονείς στο Περού. Ο εκπρόσωπος του εθνικού μητρώου, Ιβάν Τόρες, επιβεβαίωσε στην τοπική «Panamericana Television» πως οι κάτοικοι της χώρας έχουν γοητευτεί από τον Νορβηγό σούπερ σταρ.

«Διάφοροι αστέρες του ποδοσφαίρου ανέκαθεν αποτελούσαν τεράστια πηγή έμπνευσης για τους Περουβιανούς όσον αφορά την επιλογή ονομάτων για παιδιά. Με την επιτυχία της Νορβηγίας στο τουρνουά, οι αριθμοί απλώς εκτοξεύτηκαν. Μπορούμε να πούμε αστειευόμενοι, ο Χάαλαντ είναι πλέον και αυτός Περουβιανός». είπε ο Τόρες.

Ο Χάαλαντ, πάντως, δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει εμπνεύσει γονείς στο Περού να δώσουν το όνομά του στα παιδιά τους. Στη χώρα υπάρχουν επίσης νεογέννητα που έχουν πάρει τα ονόματα άλλων μεγάλων αστέρων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαμίν Γιαμάλ.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣWorld Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαγικός Μπέλιγχαμ και η Αγγλία με ανατροπή στους «4»

World Cup 2026

|

Category image

Η προσθήκη χωρίς ρίσκο της Νέας Σαλαμίνας με τον Γιούση

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ο Αντεμπάγιο θέλει την επιστροφή του Βίνσεντ στους Χιτ

NBA

|

Category image

Τσέλσι: Απεβίωσε ο Κεν Μπέιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ φουλάρει για μεταγραφή στόπερ

Ελλάδα

|

Category image

Η απίστευτη διατροφή του Χάαλαντ - Θερμίδες που δεν αντιστοιχούν σε άνθρωπο, αλλά σε λιοντάρι!

World Cup 2026

|

Category image

«Ξενέρωσε» ο Γουίλιαμς με το γκολ της Ισπανίας; Το βίντεο που τον «έκαψε» και τι απάντησε

World Cup 2026

|

Category image

Τα δίνει όλα η Ντουμπάι BC για τον Σενγκέλια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Φιλική ήττα πριν την επιστροφή για τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

Έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κλαμπ Μπριζ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκομίς, ένας παίκτης... επιπέδου και έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Σε εξαιρετικό δρόμο η επιστροφή του Κλοπ στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας!

World Cup 2026

|

Category image

Κουρτουά: «Δεν ζήτησα αλλαγή!»

World Cup 2026

|

Category image

Τέλειωσε του Πεδρόσο στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη