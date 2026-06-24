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Ξαφνική μεταγραφή του Παναθηναϊκού: Έντυσε στα πράσινα τον Φαλ για 2+1 χρόνια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξαφνική μεταγραφή του Παναθηναϊκού: Έντυσε στα πράσινα τον Φαλ για 2+1 χρόνια!

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην πρώτη του μεταγραφή ενόψει της επόμενης σεζόν, καθώς έντυσε στα πράσινα τον Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μία μεταγραφική κίνηση που ήρθε από το... πουθενά, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ, που πρόσφατα αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών και εντάσσεται στο ρόστερ των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με το όνομα του 34χρονου ψηλού να μην βρίσκεται ανάμεσα στα μεταγραφικά σενάρια που απασχολούσαν το «τριφύλλι» τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Φαλ έρχεται να προσθέσει εμπειρία, μέγεθος και αμυντική παρουσία στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, αποτελώντας μία ακόμη λύση στη θέση «5». Παράλληλα, αναμένεται να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο μέσα στο επόμενο διάστημα, κάτι που διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση του ρόστερ και των διαθέσιμων θέσεων ξένων.

Παρά την απόκτησή του, οι «πράσινοι» εξακολουθούν να κινούνται στην αγορά για την προσθήκη ενός ακόμη σέντερ πρώτης γραμμής, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην καριέρα του στη Euroleague με Ολυμπιακό και Βιλερμπάν, ο Μουσταφά Φαλ μετρά 7,3 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια.Ο Φαλ γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1992 στο Παρίσι, έχει ύψος 2.18μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.Ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του το 2011 από τη Γαλλία και τους Poitiers 86, όπου και παρέμεινε ως το 2014, πριν «μετακομίσει» στην AS Monaco (2014-2015). Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στους Antibes Sharks, με τους οποίους αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος.Τη σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε στην Elan Chalon με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας, έχοντας 11.5 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 2 τάπες κατά μέσο όρο σε 45 αγώνες. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε στον τελικό του FIBA Europe Cup, όπου η ομάδα του έχασε από τη Nanter 92, με τον ίδιο να ανακηρύσσεται κορυφαίος παίκτης του τελικού.Πριν από την έναρξη της επόμενης σεζόν στη Γαλλία, ο Μουσταφά Φαλ συμμετείχε στο NBA Summer League 2016 στο Las Vegas με τους Los Angeles Lakers.Τον Ιούλιο του 2017, μετακινήθηκε στην τουρκική Sakarya BB και ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας 9.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 2 τάπες κατά μέσο όρο.Στις 26 Ιουλίου 2018, ο Φαλ υπέγραψε συμβόλαιο με τη ρωσική Lokomotiv Kuban της VTB, έχοντας με 7.1 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1 τάπα ανά αγώνα.Τον Ιούλιο του 2019 επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom και μαζί της αναδείχθηκε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του Basketball Champions League, έχοντας 11.6 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1.8 τάπες σε 27.9 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στο πρωτάθλημα Τουρκίας μέτρησε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 8.2 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.5 τάπες.Για τη σεζόν 2020-21, υπέγραψε συμβόλαιο με την ASVEL, αγωνιζόμενος μαζί της στην EuroLeague, έχοντας 8.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1 τάπα ανά 22 λεπτά στο παρκέ. Επίσης, κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας και στον τελικό με την JDA Dijon Basket αναδείχθηκε MVP με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 τάπες. Παράλληλα, ο Φαλ πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στο πρωτάθλημα Γαλλίας, καθώς είχε 5.2 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ κατά μέσο όρο.Τον Ιούνιο του 2021 υπέγραψε στον Ολυμπιακό, όπου και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, κατακτώντας ένα τρόπαιο EuroLeague (2026), τέσσερα πρωταθλήματα (2022, 2023, 2025, 2026) και τρία κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024). Συνολικά, στις σεζόν που έχει αγωνιστεί στην EuroLeague μετράει 7.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1 τάπα κατά μέσο όρο, ενώ στο πρωτάθλημα της GBL έχει 7.2 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.3 τάπες ανά αγώνα.Πέραν της αξιόλογης παρουσίας του σε συλλογικό επίπεδο, ο Μουσταφά Φαλ έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία και ως μέλος της Εθνικής Γαλλίας. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, όπου και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Τον Σεπτέμβριο του 2022 κατέκτησε ένα ακόμα ασημένιο μετάλλιο αυτή τη φορά στο Eurobasket, ενώ συμμετείχε και στο FIBA Basketball World Cup 2023.

 

 

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