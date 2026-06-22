«Πλήρωσε» το στοίχημα ο Φουρνιέ και έβαψε κόκκινο το μούσι του!

Κύριος ο Εβάν Φουρνιέ! Τα στοιχήματα πρέπει να πληρώνονται και ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού είχε τάξει στον μπαρμπέρη του, τον Mokka, πως θα του επιτρέψει να κάνει ό,τι θέλει στο μούσι του αν η ομάδα του πάρει την Ευρωλίγκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» τα κατάφεραν, με MVP τον Φουρνιέ και ο 33χρονος άσος αφέθηκε στα χέρια του Mokka, ο οποίος του έβαψε το μούσι κατακόκκινο παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα στο Instagram.