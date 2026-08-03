Επιβεβαίωση για Μεϊτέ - Περνά την πόρτα του χειρουργείου

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το πρωί της Δευτέρας την προετοιμασία του στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ την Πέμπτη (6/8, 20:45), με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο ιατρικό δελτίο και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Σουαλιό Μεϊτέ.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επιβεβαίωσε πως ο Γάλλος μέσος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς, έπειτα από κοινή απόφαση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ουσιαστικά επισημοποιεί ότι ο Μεϊτέ θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, με τον χρόνο επιστροφής του να εξαρτάται από την πορεία της αποκατάστασής του.

Στο ίδιο ιατρικό δελτίο, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ακολουθώντας θεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα, η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, δουλειά στην τακτική και ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ θα συνεχιστεί με νέα πρωινή προπόνηση την Τρίτη (4/8).

sport-fm.gr