Αυστρία... μέρα πρώτη για τον Άρη

Στις Αυστριακές Άλπεις και συγκεκριμένα στο χωριό Κόσεν στην περιοχή του Τιρόλ, βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής η αποστολή του Άρη, η οποία έπιασε δουλειά στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της.

Αναλυτικά:

Από σήμερα ξεκίνησε το τρίτο και τελευταίο στάδιο προετοιμασίας στο εξωτερικό, που θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Αυγούστου και την επομένη, η αποστολή θα επιστρέψει στην Κύπρο.

Στο διάστημα της παραμονής στην Αυστρία, ο Άρης θα δώσει τρία δυνατά φιλικά παιχνίδια, με το πρώτο να είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη, 6 Αυγούστου. Αντίπαλος θα είναι ο πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σάντ, η οποία επίσης προετοιμάζεται στην περιοχή. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Κύπρου (18:00 τοπική) και θα μεταδίδεται ζωντανά στην Κύπρο από τη Cytavision και συγκεκριμένα από το Cytavision Sports 6.

Στο μεταξύ, μετά το τριήμερο ρεπό, το πρωί της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές έπιασαν και πάλι δουλειά. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επαναφορά στο γυμναστήριο το πρωί και γήπεδο το απόγευμα. Η προπόνηση στο γήπεδο ήταν αρκετά μεγάλης διάρκειας, περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά και περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ρόντο, παιχνίδι σε μικρό χώρο και στατικές φάσεις.

Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία ακολούθησε ο Λουκουμπάρ που τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο τελευταίο φιλικό στην Πολωνία.