Στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2030 ο Τομ Λουσέ

Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ αποτελεί και με τη... βούλα πλέον ο Τομ Λουσέ!

Λίγες μόνο ώρες μετά το «αντίο» της Νις, ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 23χρονο Γάλλο χαφ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λουσέ είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως στη θέση «8», αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει σε αρκετές θέσεις του άξονα, όπως και στα άκρα της επίθεσης, ενώ, προέρχεται από τρεις γεμάτες σεζόν στη Ligue 1.

Πέραν της ανακοίνωσης, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε και ένα βίντεο από την παρουσία του νεαρού χαφ στην Τούμπα, δίνοντας έμφαση ακριβώς σε αυτή την ικανότητα του ποδοσφαιριστή να καλύπτει πολλές θέσεις στον αγωνιστικό χώρο!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.

Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας.