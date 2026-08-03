Ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για Μπαρκολά η Λίβερπουλ

Μετά την αποχώρηση του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού που θα μπορέσει να ηγηθεί της γραμμής κρούσης της ομάδας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επίθεση του Άντονι Ιραόλα.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, οι «reds» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς δεν αποτελεί βασικό μέλος στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε, με τον ίδιο να αναζητά μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Έχοντας ως σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, μιας και οι δύο πλευρές φαίνεται πως τα έχουν βρει σε όλα μεταξύ τους για μια πιθανή συνεργασία, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έκανε την πρώτη της κίνηση!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησαν επίσημα τις διαπραγματεύσεις για τον 23χρονο διεθνή εξτρέμ, παρά το γεγονός πως τους χωρίζει μεγάλη απόσταση στο οικονομικό σκέλος.

Ο βρετανικός σύλλογος φέρεται να κατέθεσε αρχικώς μια πρόταση άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με τους πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης να αξιώνουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό.

Να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του Μπαρκολά με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, με τον Γάλλο σταρ να ολοκληρώνει την περσινή σεζόν με 13 τέρματα και 7 ασίστ σε σύνολο 49 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr