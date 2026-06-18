Κρίσιμες ώρες στον Παναθηναϊκό - «Πάει Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις ο Ομπράντοβιτς»!

Η υπόθεση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της. Σύμφωνα με το σερβικό «Sport Klub», ο θρυλικός τεχνικός αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή (19/6) από το Βελιγράδι στην Αθήνα, ώστε οι επαφές με τους «πράσινους» να περάσουν στο τελικό στάδιο. Όπως σημειώνεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το αν οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν σε οριστική συμφωνία, με τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς να έχει ξεκαθαρίσει πως θα λάβει την τελική του απόφαση μέχρι το τέλος του μήνα.

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία για την υπόθεση έδωσε νωρίτερα ο Μιχάλης Τσόχος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο έμπειρος δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, ωστόσο ο Ομπράντοβιτς έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη ημέρα και τη στελέχωση του οργανισμού. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο Σέρβος τεχνικός έχει επικοινωνήσει με πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, διερευνώντας το ενδεχόμενο συνεργασίας σε περίπτωση επιστροφής του.

«Ο Ζοτς έχει στο μυαλό του έναν-δυο ανθρώπους πολύ σημαντικούς για την ιστορία του Παναθηναϊκού», ανέφερε ο Τσόχος, προσθέτοντας πως η συζήτηση με έναν εξ αυτών έγινε σε ύφος: «Αν πάω, θα έρθεις».

Η πιθανή επιστροφή του Ομπράντοβιτς δεν αποτελεί απλώς μια προπονητική επιλογή, αλλά μια κίνηση με τεράστιο συμβολισμό για ολόκληρο τον οργανισμό, σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός αναζητά τον άνθρωπο που θα τον οδηγήσει στη νέα εποχή.

sport-fm.gr