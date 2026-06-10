Προσφυγή Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ

Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ, επιδιώκοντας τη μείωση των ποινών που επιβλήθηκαν στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Νίκο Λεπενιώτη μετά τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα ζήτησε αυστηρότερη αντιμετώπιση για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θεωρώντας ότι η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν επιεικής. Οι προσφυγές έχουν οριστεί να εξεταστούν στις 18 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι στον Γιώργο Μπαρτζώκα έχει επιβληθεί πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ και επιπλέον 10.000 ευρώ από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο Νίκος Λεπενιώτης τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα από όλα τα γήπεδα και πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε επίσης απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα, μαζί με πρόστιμο 30.000 ευρώ από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, αλλά και 50.000 ευρώ από την ΔΕΑΒ.

Eξάλλου, σήμερα εκδικάζονται οι καταγγελίες που έχει καταθέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, του συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ, καθώς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για τις αναρτήσεις του στη διάρκεια του τρίτου τελικού και μετά το τέλος του αγώνα.