Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό στον ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός AKTOR

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, όπως έγινε γνωστό.

Ο λόγος ήταν η ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στις 7 Ιουνίου ενημερώνοντας πως έστειλε επιστολή στην ΕΡΤ Α.Ε. σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου τελικού της Greek Basketball League στο Telekom Center Athens.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αθλητικός δικαστής της διοργανώτριας Αρχής θα εκδικάσει την απόφαση σήμερα (09/06) στις 6 το απόγευμα.