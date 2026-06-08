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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΓΗΠΕΔΟ

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Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συνεχίζουν απόψε στις 21:00 τη μάχη για τον τίτλο της Stoiximan GBL, με το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 στις νίκες και το ενδιαφέρον κορυφώνεται, καθώς ο πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας. Η νίκη του Ολυμπιακού προσφέρεται σε απόδοση 1.42 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση του Παναθηναϊκού στα 3.10.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Cedi Osman 16 πόντους και άνω δίνεται στα 2.60, το να έχει ο Thomas Wallkup 7 ασίστ και άνω στα 2.95 και το να πετύχει ο Evan Fournier τουλάχιστον 4 εύστοχα τρίποντα στα 3.30. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πετύχουν οι Evan Fournier και Nigel Hayes-Davis 16 πόντους και άνω o καθένας αποτιμάται στα 4.85 και ο συνδυασμός να πετύχει ο Sasha Vezenkov τουλάχιστον 20 πόντους και ο Kendrick Nunn επίσης τουλάχιστον 20 πόντους στα 5.20. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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