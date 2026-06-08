Ανακοινώθηκε ανανέωση με Σπόλιαριτς με εντυπωσιακό βίντεο

Ήταν γνωστό, πλέον και επίσημο!

Ο Ντανίλο Σπόλιαριτς ανακοινώθηκε από τον Απόλλωνα, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027. Μάλιστα, η ομάδα της Λεμεσού παρουσίασε τη νέα συμφωνία με εντυπωσιακό βίντεο.

Ο 26χρονος βρίσκεται στους κυανόλευκους από το 2021 και έχει καταγράψει με τη φανέλα του Απόλλωνα 138 συμμετοχές, σκόραρε 8 γκολ και μοίρασε άλλα 3.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντανίλο Σπόλιαριτς μέχρι τον Μάιο του 2027, με προοπτική επέκτασης για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής Κύπριος μέσος αποτελεί γέννημα-θρέμμα του συλλόγου και μέλος της πρώτης ομάδας από το 2018, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 140 συμμετοχές με την κυανόλευκη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ντανίλο συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιόδου 2021-22, ενώ αποτέλεσε μέλος των ομάδων που αγωνίστηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Η οικογένεια του Απόλλωνα εύχεται στον Ντανίλο Σπόλιαριτς κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».