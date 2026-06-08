Έκλεισε η… μετακόμιση στο Τσίρειο για τις δύο ομάδες της Λεμεσού – Τι εκκρεμεί

Στην τελική ευθεία μπήκε η διαδικασία μετακόμισης της Καρμιώτισσας στο Τσίρειο στάδιο. Μάλιστα, τόσο η ομάδα των Πολεμιδιών όσο και η Ε.Ν Ύψωνα θα παραμείνουν στην… πόλη τους.

Όπως σημείωσε (ΣΠΟΡ FM 95.0) το μέλος του Δ.Σ. της Καρμιώτισσας, Παύλος Μιχαήλ, εκκρεμεί μόνο η αδειοδότηση του σταδίου, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συνεργασία.

Αναλυτικά: «Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για το Τσίρειο. Το μόνο που απομένει είναι η έκδοση των αδειών. Γίνονται εντατικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το θέμα. Το πιθανότερο είναι ότι και ο Ύψωνας θα αγωνίζεται εκεί. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για εμάς, καθώς μπορούμε να έχουμε και φιλοξενούμενες κερκίδες, κάτι που βοηθά και οικονομικά. Η συμφωνία είναι ουσιαστικά τελεσίδικη».