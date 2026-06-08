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Νέα εποχή με Μάτος και Βιεϊρίνια

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα εποχή με Μάτος και Βιεϊρίνια

Οι αλλαγές που σχεδιάζει ο Σαββίδης

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία νέα φάση αναδιοργάνωσης, με τις ανακοινώσεις να αποτελούν μόνο την αρχή ενός ευρύτερου σχεδίου που αφορά τόσο τη διοικητική όσο και την αγωνιστική λειτουργία του συλλόγου.

Στην Τούμπα θεωρούν πως έχει έρθει η στιγμή για μια συνολική αναβάθμιση του οργανισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας, βασισμένου σε σαφείς αρμοδιότητες, καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη σύνδεση ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα και τη διοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιστροφή του Λέο Μάτος στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος δεν επιστρέφει απλώς ως μία εμβληματική μορφή της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, αλλά ως ένα στέλεχος που καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο στη νέα δομή που διαμορφώνεται.

Η επιλογή του δεν βασίζεται μόνο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή και την ισχυρή σχέση που διατηρεί με τον οργανισμό. Στον ΠΑΟΚ αξιολογούν ιδιαίτερα το έργο που παρουσίασε μετά το τέλος της καριέρας του στη Βάσκο ντα Γκάμα, όπου εργάστηκε σε θέσεις που σχετίζονταν με τη μετάβαση νεαρών ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα και γενικότερα με την οργανωτική λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Βραζιλία συμμετείχε σε διαδικασίες ανάπτυξης ταλέντων, αξιολόγησης ποδοσφαιριστών και δημιουργίας ποδοσφαιρικής υπεραξίας μέσα από τις ακαδημίες, στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του Δικεφάλου.

Σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή θα έχει και ο Αντρέ Βιεϊρίνια. Ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ αναβαθμίζεται οργανωτικά και αναμένεται να αποτελέσει βασικό κρίκο ανάμεσα στη διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα, έχοντας ενεργή παρουσία στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να έχουν άμεση συνεργασία, καθώς ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση ανάμεσα στον Μάτος, τον Βιεϊρίνια και τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Η συγκεκριμένη επαφή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού θα αποτελέσει ουσιαστικά την αφετηρία για τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην Τούμπα θεωρούν πως η συνύπαρξη ανθρώπων που γνωρίζουν σε βάθος την ταυτότητα του συλλόγου, αλλά παράλληλα έχουν αποκτήσει εμπειρίες και γνώσεις από σύγχρονα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι πρόσφατες ανακοινώσεις δεν θα είναι οι τελευταίες. Αντιθέτως, το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες παρεμβάσεις στο οργανόγραμμα, τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και σε επίπεδο υποδομών και διοικητικής λειτουργίας.

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Ελλαδα

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