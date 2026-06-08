Άλλαξε… πόλη ο Πηλέας – Έπεσαν οι υπογραφές με την ΑΕΚ

Από το Παφιακό στην «Αρένα» και επίσημα ο Κώστας Πηλέας!

Ο Κύπριος ακραίος αμυντικός ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιο. Μάλιστα, ο 27χρονος πέρασε ήδη με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Αναλυτικά: «Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνή αριστερού μπακ Κώστα Πηλέα, για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

O Κώστας Πηλέας ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Arsenal (23 συμμετοχές, 1 γκολ) και στην συνέχεια αγωνίστηκε σε Ανόρθωση (14 συμμετοχές), Ερμή Αραδίππου (16 συμμετοχές), Εθνικό Άχνας (31 συμμετοχές), Άρη Λεμεσού (22 συμμετοχές), Πανσερραϊκό (24 συμμετοχές, 2 γκολ) και Πάφος FC (65 συμμετοχές, 1 γκολ).

Με την Εθνική Ανδρών Κύπρου έχει αγωνιστεί σε 17 παιχνίδια και έχει σκοράρει 1 γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί και σε όλες τις μικρές ΕΘνικές ομάδες.

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία».