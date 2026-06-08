Πρώτη προπόνηση κεκλεισμένων των θυρών για την εθνική Ιράν

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, πραγματοποίησε την πρώτη προπόνησή της κεκλεισμένων των θυρών την Κυριακή (7/6) το βράδυ στο Μεξικό, όπου αφίχθη και εγκαταστάθηκε στο προπονητικό κέντρο της εν΄όψει του Μουντιάλ 2026.

Εν μέσω της διαμάχης σχετικά με την άρνηση έκδοσης βίζας σε ορισμένα μέλη του επιτελείου από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, όπου θα παίξει και τους τρεις αγώνες για την φάση των ομίλων, η «Ομάδα Melli» προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της στην Τιχουάνα, μια πόλη που συνορεύει με την Καλιφόρνια.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου και τις πρώτες ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, ο πόλεμος που διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη συμμετοχή της στο τουρνουά. Τώρα που η συμμετοχή της επιβεβαιώθηκε τελικά, οι προπονήσεις της πρέπει να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και να παραμένουν κλειστές για τον Τύπο «μέχρι τις 11 Ιουνίου», εξήγησε ένας εκπρόσωπος της ομάδας. Αλλά με την πληθώρα των βαριά οπλισμένων Εθνοφρουρών που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την πόλη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ομάδας, ήταν δύσκολο για τους παίκτες να περάσουν απαρατήρητοι.

Το βράδυ της Κυριακής, καθώς έδυε ο ήλιος, το λεωφορείο τους πέρασε μέσα από τον στρατιωτικό κλοιό που ασφαλίζει το στάδιο Caliente, το συνηθισμένο σπίτι των Xolos, της τοπικής ομάδας της οποίας το όνομα προέρχεται από μια ράτσα μεξικανικού σκύλου.

Στην κουλτούρα των Αζτέκων, αυτή η άτριχη ράτσα καθοδηγεί τις ψυχές των νεκρών στην μετά θάνατον ζωή. Στην είσοδο του σταδίου, ο γιγάντιος κόκκινος Xolo, του οποίου το ανοιχτό στόμα υποδέχεται τους επισκέπτες, είδε την άφιξη των νέων κατοίκων.

Από την ταράτσα ενός κτηρίου στην πόλη, δημοσιογράφοι του AFP μπόρεσαν να παρατηρήσουν το γήπεδο όπου προπονήθηκε η ιρανική ομάδα.

Ντυμένοι με μπλε φανέλες, οι παίκτες είχαν μια ήσυχη πρώτη προπόνηση, μετά από περισσότερες από 24 ώρες πτήσης από την Τουρκία και προσγειώθηκαν στην Τιχουάνα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Όλα αυτά σε ένα γήπεδο που φημίζεται από το μότο των Xolos: «Η ομάδα χωρίς σύνορα». Ένα παράδοξο σύνθημα, δεδομένων των εμποδίων που αντιμετώπισε η εθνική ομάδα του Ιράν. Οι παίκτες έλαβαν τις απαραίτητες βίζες για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους αγώνες τους εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, του Βελγίου και της Αιγύπτου, αλλά αυτό δεν ίσχυε για όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Σε περίπου δεκαπέντε μέλη της ομάδας υποστήριξης απαγορεύτηκε η είσοδος, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, ο οποίος υπηρέτησε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μια οργάνωση που θεωρείται τρομοκρατική από την Ουάσινγκτον.

Αυτή η νέα δυσκολία έρχεται μετά την επείγουσα υιοθέτηση της Τιχουάνα ως βάσης της ομάδας, αντί του Τουσόν της Αριζόνα, λόγω των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.