Δεν συνεχίζει επίσημα στην Ομόνοια ο Άγγελος Αντρέου, πάει σε άλλη κυπριακή ομάδα

Δεν θα συνεχίσει στην Ομόνοια ο Άγγελος Αντρέου.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε κατά τη λήξασα περίοδο με τη φανέλα των πρασίνων, ωστόσο η ομάδα της πρωτεύουσας δεν εξάσκησε το δικαίωμα για συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αναλυτικά:

Ενημερώνουμε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με τον Ευάγγελο Ανδρέου.

Ο Ευάγγελος εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην ΟΜΟΝΟΙΑ και ένα χρόνο αργότερα στέφθηκε πρωταθλητής. Έπαιξε 19 φορές με το τριφύλλι στο στήθος, πέτυχε δύο γκολ και έδωσε τρεις ασίστ, ενώ συμμετείχε και στη League Phase του UEFA Conference League. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΟΜΟΝΟΙΑ κέρδισε κλήση στην εθνική Κύπρου.

Ευχαριστούμε τον Ευάγγελο Ανδρέου για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Ανδρέου θα συνεχίσει την καριέρα του στον Απόλλωνα, κάτι που αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα.