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Tιμωρία Παναθηναϊκού και πενταετή αποκλεισμό Γιαννακόπουλου ζητά ο Ολυμπιακός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Tιμωρία Παναθηναϊκού και πενταετή αποκλεισμό Γιαννακόπουλου ζητά ο Ολυμπιακός!

Μετά την καταγγελία στον αθλητικό δικαστή, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε καταγγελία και στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) σε βάρος του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Συγκεκριμένα, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητεί επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, καθώς επίσης πρόστιμο 100.000 στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ αλλά και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε χρόνια.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη.

sport-fm.gr

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