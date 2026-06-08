Η νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Έρικσεν

Η χθεσινή (07/06) φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία στιγματίστηκε από την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στον αγωνιστικό χώρο, σοκάροντας τους πάντες στο χορτάρι και στις κερκίδες.

Ωστόσο, αυτή την φορά, ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης του μέσου της Βόλφσμπουργκ λειτούργησε άμεσα, επαναφέροντάς τον σε δευτερόλεπτα, προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Τα πράγματα, μάλιστα, φαίνεται να εξελίσσονται όλο και καλύτερα για τον Έρικσεν, σύμφωνα τουλάχιστον με την τελευταία ενημέρωση του γιατρού της εθνικής Δανίας το πρωί της Δευτέρας (08/06).

«Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει καλά. Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει αν επιστρέψει σπίτι του», ανέφερε μεταξύ άλλων.