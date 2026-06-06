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To βίντεο του Παναθηναϊκού με Μπαρτζώκα να εξυβρίζει τους οπαδούς των πρασίνων και τον Αρώνη

ΓΗΠΕΔΟ

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To βίντεο του Παναθηναϊκού με Μπαρτζώκα να εξυβρίζει τους οπαδούς των πρασίνων και τον Αρώνη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του το βίντεο από το περιστατικό ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Σάββα Αρώνη, το οποίο σημειώθηκε μετά το τέλος του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι», μέσω της ανακοίνωσής τους, καταγγέλλουν τη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού, παραθέτοντας όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Αναλυτικά το κείμενο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

Μετά το τέλος του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εξήλθε του αγωνιστικού χώρου υβρίζοντας χυδαία τους φίλους του Παναθηναϊκού λέγοντας συγκεκριμένα: «Αγράμματα μουνόπ@ν@ γ@μώ το σπίτι σας»!

Στην παραίνεση του team manager της ομάδας μας, Σάββα Αρώνη, ενός ανθρώπου του οποίου το ήθος αναγνωρίζεται από το σύνολο της αθλητικής κοινότητας εδώ και 35 χρόνια, να μιλάει καλύτερα του απάντησε: «Όχι δεν μιλάω καλύτερα, βγάλε τον σκασμό. Να μη μου μιλάς, βγάλε τον σκασμό»

Ολοκληρώνοντας το ξέσπασμά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε για ακόμη μια φορά επίδειξη του ήθους του λέγοντας στον κ. Αρώνη: «Δεν θα μου κάνεις μαθήματα εσύ, καραγκιόζη. Στ’ @ρχίδι@ μου».

Αλήθεια, οι Αρχές βλέπουν ή θα συνεχίσουν να κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν αφήνοντάς τον να κάνει ό,τι θέλει και να παραμένει ατιμώρητος;

sport-fm.gr

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