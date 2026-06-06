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Παναθηναϊκός: «Ο Μπαρτζώκας αποκαλεί αγράμματα μο@@@να φιλάθλους»

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός: «Ο Μπαρτζώκας αποκαλεί αγράμματα μο@@@να φιλάθλους»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τους Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Τέλος η ανοχή» ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σε χαρακτηριστική της ανακοίνωση κατά των Νίκου Λεπενιώτη και Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η διοίκηση των «πρασίνων» υπέβαλλε σχετική καταγγελία και για τους δύο έχοντας αναφέρει για τον τεχνικό του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων ότι «καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα» ενώ για τον Νίκο Λεπενιώτη ανέφερε «την στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος»

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μου**πανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.»

gazzetta.gr

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