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Νέο βίντεο του Ολυμπιακού για τη φάση Ναν - Φουρνιέ: «Συνεχίζει να μη χρειάζεται σχόλια…»

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέο βίντεο του Ολυμπιακού για τη φάση Ναν - Φουρνιέ: «Συνεχίζει να μη χρειάζεται σχόλια…»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσιοποίησε νέο βίντεο από διαφορετική γωνία λήψης για τη φάση των Ναν - Φουρνιέ ώστε να υποστηρίξει τη θέση της για το σφύριγμα που πήρε ο Γάλλος.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως το έπραξε αργά το βράδυ της Τετάρτης, έτσι και το πρωί της Πέμπτης, δημοσιοποίησε βίντεο με τη φάση που ξεσήκωσε τεράστια κουβέντα στο φινάλε του Game 1 των φετινών τελικών της Stoiximan GBL.

Από διαφορετική γωνία λήψης για να υποστηρίξει πως έχει γίνει όντως παράβαση πάνω στον Γάλλο από τον Κέντρικ Ναν, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε νέο οπτικό υλικό, αλλά και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι υπάρχει φάουλ.

«Συνεχίζει να μη χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό» σημείωσαν οι Πειραιώτες.

sport-fm.gr 

 

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