Νέο βίντεο του Ολυμπιακού για τη φάση Ναν - Φουρνιέ: «Συνεχίζει να μη χρειάζεται σχόλια…»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσιοποίησε νέο βίντεο από διαφορετική γωνία λήψης για τη φάση των Ναν - Φουρνιέ ώστε να υποστηρίξει τη θέση της για το σφύριγμα που πήρε ο Γάλλος.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως το έπραξε αργά το βράδυ της Τετάρτης, έτσι και το πρωί της Πέμπτης, δημοσιοποίησε βίντεο με τη φάση που ξεσήκωσε τεράστια κουβέντα στο φινάλε του Game 1 των φετινών τελικών της Stoiximan GBL.
Από διαφορετική γωνία λήψης για να υποστηρίξει πως έχει γίνει όντως παράβαση πάνω στον Γάλλο από τον Κέντρικ Ναν, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παρουσίασε νέο οπτικό υλικό, αλλά και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι υπάρχει φάουλ.
«Συνεχίζει να μη χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό» σημείωσαν οι Πειραιώτες.
Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο … #OlympiacosBC pic.twitter.com/YkHk7LMUWx— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 4, 2026
sport-fm.gr