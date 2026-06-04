«Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο»: Η ανάρτηση του Ολυμπιακού με τη φάση Ναν-Φουρνιέ από άλλη κάμερα
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στο Instagram τη φάση του φάουλ Ναν στον Φουρνιέ από άλλη κάμερα, με τη λεζάντα «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…», υπονοώντας ότι υπάρχει επαφή στη φάση που συζητείται.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στο Instagram τη φάση του φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ από τον πρώτο τελικό, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…». Η ανάρτηση περιλαμβάνει λήψη από άλλη κάμερα και, με βάση τη διατύπωση της λεζάντας, η ομάδα προφανώς υπονοεί ότι υπάρχει επαφή και φάουλ.
Η δημοσίευση αφορά τη φάση -μεταξύ άλλων- για την οποία έχει διαμαρτυρηθεί έντονα ο Παναθηναϊκός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να κάνει λόγο για σοβαρά λάθη της διαιτησίας και τον Εργκίν Αταμάν να ξεσπά δημόσια για τη συνολική αντιμετώπιση της ομάδας του.
sport-fm.gr