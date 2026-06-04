«Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο»: Η ανάρτηση του Ολυμπιακού με τη φάση Ναν-Φουρνιέ από άλλη κάμερα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στο Instagram τη φάση του φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ από τον πρώτο τελικό, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο…». Η ανάρτηση περιλαμβάνει λήψη από άλλη κάμερα και, με βάση τη διατύπωση της λεζάντας, η ομάδα προφανώς υπονοεί ότι υπάρχει επαφή και φάουλ.

Η δημοσίευση αφορά τη φάση -μεταξύ άλλων- για την οποία έχει διαμαρτυρηθεί έντονα ο Παναθηναϊκός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να κάνει λόγο για σοβαρά λάθη της διαιτησίας και τον Εργκίν Αταμάν να ξεσπά δημόσια για τη συνολική αντιμετώπιση της ομάδας του.

sport-fm.gr