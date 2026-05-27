Θλίψη στον κυπριακό αθλητισμό, έφυγε ο Φοίβος Κωνσταντινίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο πρώην και επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής του ΓΣΠ, Φοίβος Κωνσταντινίδης.

Ο εκλιπών ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο με τεράστια προσφορά στον χώρο του κυπριακού αθλητισμού ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το 2022 ανακηρύχθηκε από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου πρεσβευτής Fair Play ΚΟΑ-ΚΟΕ.

Επίσης είχε διατελέσει παράγοντας σε διοικητικά συμβούλια τόσο του σωματείου όσο και της εταιρείας ΑΠΟΕΛ της οποίας υπήρξε ο πρώτος Διευθυντής.

Το ΓΗΠΕΔΟ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.